L’Istituto Tecnico L. Bucci nell’ambito della programmazione didattica per l’indirizzo meccanica, meccatronica ed energia organizza un duplice incontro il 3 e il 10 Aprile p.v. con le classi Terze e la ditta “Blacks composites” di Faenza sul tema: “materiali compositi” conoscenze di base per la produzione di manufatti in carbonio.

Questi interventi anticipano l’allestimento di due laboratori di “prototipazione rapida” e “materiali compositi” che saranno operativi nell’anno scolastico 2019/2020.

Il progetto rientra nel cammino operativo che ha definito il Comitato Tecnico Scientifico nella strategia di inserire l’innovazione nel percorso scolastico.

ITIPARTNER sono un pool di aziende del comprensorio che già sostengono la scuola con l’allestimento del Laboratorio 4.0 inaugurato nel novembre scorso con una nuova macchina CNC, il Tornio a CN con caricatore di barre di ultima generazione e una stampante 3D che successivamente sarà collocata nel nuovo laboratorio di prototipazione rapida.

Fanno parte di ITIPartner le aziende: Bucci industries, Curti, Tema sinergie, Morc2, Mespic, Senzani brevetti, Phizero, Blacks composites, Mollificio Padano, Unitec, Officine Perini, Meccanica Sbarzaglia, Comecer SpA, MMB software, Fonderia Sancisi, Sag Tubi, Meccanica RC, Studio Seta, Tampieri, CNA, Elettromeccanica Misileo, Studio Marano, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza.