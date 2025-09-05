Materia e Immaginazione: un viaggio artistico tra Guerrino Tramonti a Saverio Mininni

“Materia e Immaginazione – Un viaggio artistico e profondo. Da Guerrino Tramonti a Saverio Mininni”. Inaugurata, in anteprima per Made in Italay, al Salone delle Bandiere di Faenza, la mostra che mette a confronto l’arte del maestro faentino con la visione classico-moderna di Mininni. Un confronto che nasce da un’idea di Marco Neri, curato dal Museo Guerrino Tramonti, in esposizione fino al 14 settembre.
