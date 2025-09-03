Nell’ambito delle iniziative per l’edizione di Made in Italy 2025, il Salone delle Bandiere di Palazzo Manfredi (Residenza Municipale) ospita la mostra dal titolo “Materia e Immaginazione: Un viaggio artistico e profondo”. L’esposizione, curata da Marco Neri, porterà in esposizione le opere di Guerrino Tramonti e Saverio Mininni, offrendo uno sguardo su un Viaggio artistico e profondo. Inaugurazione venerdì 5 settembre alle ore 17.00 e apertura al pubblico fino al 14 settembre 2025.

Orari di apertura: 6 e 7 settembre: dalle 10.00 alle 22 e dall’8 al 14 settembre, dalle 7.30 alle 19.30

La mostra è patrocinata dal Comune di Faenza e dall’Unione della Romagna Faentina