Si è concluso la scorsa settimana lo scambio culturale del Liceo Oriani con il Liceo Cavour di Roma. Accomunate dalla presenza di sezioni Cambridge, che studiano alcune materie anche in lingua inglese per l’ottenimento della certificazione britannica IGCSE, queste due scuole condividono una storia centenaria e la presenza su un territorio da “capitale”.

Finalizzato alla condivisione di buone pratiche didattiche soprattutto nelle materie di English, Physics e Biology, questo scambio è il primo nel suo genere ed è per questo stato oggetto di attenzione dell’ente certificatore inglese, che ne ha parlato durante un convegno internazionale tenutosi proprio a Cambridge a fine febbraio.

Grazie a questa esperienza, gli studenti della 1Cam, accompagnati dai docenti Paola Guerrini e Matteo Matteis, hanno visitato Roma e il Liceo Cavour, hanno conosciuto i loro coetanei, alle prese con le medesime difficoltà, e hanno frequentato alcune lezioni in outdooor learning, pratica che incoraggia l’apprendimento induttivo sul campo. Fare fisica in questo modo è stato per loro un’esperienza nuova e divertente. La visita si è trasformata in un vero e proprio evento il giorno 6 marzo, quando il responsabile Cambridge per l’Emilia-Romagna, Alessandro Audino, la responsabile per il Lazio, Amal Dourasse, e il direttore nazionale, Luca Savaglia, partecipando alla giornata di lavori tenutasi al liceo romano, hanno intervistato gli studenti e i docenti e immortalato alcuni momenti dello scambio didattico.

La scorsa settimana gli studenti del Liceo Cavour hanno restituito la visita del Liceo Oriani, dove si sono impegnati soprattutto in lezioni di Biology: hanno effettuato esperimenti in laboratorio e toccato con mano la complessità del corpo umano grazie al tavolo anatomico Anatomage.

I docenti coinvolti nel progetto hanno piacevolmente osservato come gli studenti abbiano immediatamente legato. Sono iniziate amicizie che, sostiene Audino, potrebbero legare alcuni di loro a vita. E noi ce lo auguriamo.