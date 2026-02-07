Sono aperte le iscrizioni alle masterclass per performer, solisti e coristi organizzate dall’Associazione Chorus Fantasy aps, in collaborazione con la scuola di musical BSMT – Bernstein School of Musical Theater di Bologna e con Capit Ravenna.

In due fine settimana, l’11 e 12 aprile e il 25 e 26 aprile, sul palco del Teatro Walter Chiari di Cervia, si alterneranno docenti di tecnica vocale, coreografi, docenti di recitazione e di canto corale, per fornire ai partecipanti un’esperienza formativa quanto più completa possibile, che esplori tutti gli aspetti del teatro musicale.

L’11 e 12 aprile le lezioni saranno dedicate a cori e coristi: Massimo Pizzirani, docente di canto corale e direttore di coro, e Viktoria Vandelli, docente di danza e coreografa, studieranno lo strumento voce, affrontando tematiche legate alla fisiologia, alla postura, ai registri vocali. Attraverso esercizi specifici si affronteranno poi le diverse impostazioni vocali, dal lirico al mix voice, dal belting allo screaming.

Il secondo fine settimana, 25 e 26 aprile, sarà invece dedicato a solisti e performer che, guidati da Alessandro Di Giulio, per recitazione e canto, e da Nico Buratta, per la danza, esploreranno i diversi aspetti dello stare sul palcoscenico.

Le giornate di formazione si inseriscono all’interno della seconda edizione della rassegna “Musical?…e perché no!!!” che prevede molti appuntamenti dedicati al musical e al teatro musicale. Venerdì 10 aprile il concerto di apertura sarà a cura del coro ravennate Chorus Fantasy, mentre venerdì 24 aprile sarà la volta dell’Ekos Vocal Ensemble di Vignola. Completano il programma della rassegna due Lectio magistralis dedicate la prima alla “Storia, evoluzione e principali interpreti del Novecento”, in programma il 22 aprile, e la seconda dedicata a “Musical e commedia musicale in Italia”, in calendario il 29 aprile.

I programmi dettagliati delle masterclass, gli aggiornamenti sul calendario e le modalità di partecipazione possono essere ricavati sul sito di Chorus Fantasy