Dal 22 al 24 Ottobre all’Ospedale Santa Maria delle Croci si terrà la “Masterclass in Chirurgia Urologica Laparoscopica”. L’evento è stato organizzato dai Presidenti Prof Salvatore Voce (Direttore UOC Urologia Ravenna-Faenza- Lugo) e dal Dott. Antonio Celia (Direttore UOC Urologia Ospedale S. Bassiano di Bassano del Grappa) sotto la direzione scientifica Del Dott. Giulio Reale (Dirigente della UOC di Urologia di Ravenna).

La Masterclass in Chirurgia Urologica Laparoscopica vedrà impegnati professionisti provenienti da tutto il territorio nazionale.

IL “Focus on” del convengo sarà incentrato sul ruolo della laparoscopia nel mondo urologico e sarà occasione di confronto fra gli urologi su temi importanti come le indicazioni alle procedure urologiche, l’approccio dei giovani chirurghi alla laparoscopia urologica e il ruolo della Laparoscopia Urologia nell’epoca della chirurgia robotica.

Per raggiungere tale obiettivo, sono state organizzate una sessione di relazioni su diversi argomenti di interesse Urologico e due giornate di “Live Surgery” che vedranno impegnati i professionisti in interventi di prostatectomia laparoscopica, chirurgia renale “nephron sparing” e chirurgia renale radicale e cistectomia laparoscopica.

Alle sessioni di chirurgia live parteciperanno chirurghi con particolare expertise in chirurgia laparoscopica, sia provenienti dall’AUSL Romagna sia da altri ospedali italiani.