Sabato 31 maggio, dalle 9 alle 18, si terrà a Ravenna una giornata speciale dedicata agli effetti speciali nel cinema in uno dei virtual set più grandi in Italia.

Ravennate di origine ma da 25 anni in Nuova Zelanda, Giuseppe Tagliavini è diventato Wētā FX Supervisor, collaborando a film come Avatar, Star Wars, Harry Potter, Transformers, Il pianeta delle scimmie, Lo Hobbit e tanti altri. Presenterà le sue esperienze nel neo nato virtual production studio Digital Arena inaugurato il dicembre scorso a Fornace Zarattini.

Tagliavini effettuerà una illustrazione della esperienze passate e future, ma anche una dimostrazione pratica su come funziona il virtual set con le innovative tecnologie di camera tracking che permettono di bucare il verde del limbo green screen e vedere il risultato finito in tempo reale.

Il tutto coadiuvato da altri docenti come il regista di videoclip e pubblicità Stefano Salvati, per la Daimon Film, e il Colorist e VFX artist Thomas Pilani, oltre ad un team di professionisti che cureranno le riprese e la gestione dei fondali virtuali col software Unreal Engine.

L’evento si svolgerà presso il centro commerciale MIR al blocco 22, in via Faentina 175/A alla Digital Arena, il virtual production studio che ha al suo interno uno dei limbo green screen più grandi in Italia, dedicato appunto a produzioni di film, videoclip, documentari, spot e serie TV.

Questo connubio sarà una occasione imperdibile per chi vorrà scoprire come si fanno gli effetti speciali, dai backstage alla dimostrazione pratica sul set e capire anche le potenzialità che si possono ottenere con le moderne tecnologie che lavorano in tempo reale e su scenari tridimensionali.

Di fatti sarà possibile contestualizzare un attore in scena in una qualsiasi ambientazione, reale o fantastica.

Per partecipare all’intera giornata è necessario iscriversi effettuando un bonifico per l’acquisto del biglietto di ingresso che è di 99 €. I posti sono limitati