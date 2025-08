“Risolvere la grave carenza sanitaria nelle località di Lido di Classe e Lido di Savio”.

A sollecitare la giunta è Marco Mastacchi (Rete Civica) con un’interrogazione in cui sottolinea “l’elevato numero di turisti, unito alla particolare conformazione del territorio costiero e alla vicinanza del mare, comporta un aumento esponenziale del rischio sanitario, sia per eventi traumatici che per emergenze mediche improvvise”.

Il consigliere trae quindi il proprio atto ispettivo in considerazione del fatto che “entrambe le località risultano attualmente sprovviste di un servizio attivo di guardia medica e di ambulanza, con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla tempestività degli interventi sanitari” e che a Lido di Classe “è presente una struttura destinata ad ambulatorio medico, che tuttavia risulta inutilizzata e in stato di abbandono, nonostante la sua potenziale funzione strategica”.

Oltre alla sollecitazione principale, Mastacchi chiede anche all’esecutivo regionale se sono previste azioni urgenti “anche in forma temporanea” per dotare le due località di mezzi di emergenza e personale medico e se si ha l’intenzione di riaprire l’ambulatorio medico di Lido di Classe.

In via più generale, infine, il consigliere chiede “quali misure strutturali si intendano adottare per evitare che, anche nei prossimi anni, si ripresenti una situazione analoga, in contrasto con i principi di tutela della salute pubblica e sicurezza dei cittadini e dei turisti”.