Precisare quanti nuovi nuclei abitativi verranno assegnati ai cittadini danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024 e a quanto ammontano i fondi necessari per effettuare questa operazione. E’ il quesito posto da Marco Mastacchi (Rete Civica) con un’interpellanza sottoscritta anche da Elena Ugolini.

“In seguito agli eventi atmosferici che hanno colpito l’Emilia-Romagna -ha ricordato Mastacchi- è stato approvato il Piano dei primi interventi urgenti di Protezione civile per i nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni, ed è stato previsto un Contributo per l’autonoma sistemazione (Cas). La decisione di delocalizzare le case alluvionate ha sollevato numerose preoccupazioni tra coloro che saranno costretti a lasciare le proprie abitazioni in quanto non si è a conoscenza di dove si sarà trasferiti e quali saranno le condizioni delle nuove abitazioni, né su come e quando avverrà lo spostamento”.

Da qui l’atto ispettivo per conoscere “le tempistiche e quando saranno disponibili le nuove abitazioni, se e come la Regione intende attivarsi per tutelare il benessere psicologico di coloro che saranno costretti a spostarsi dalle proprie case, se e come saranno gestite le aree ‘abbandonate’ e, infine, prevedere delle risposte a domande mirate, per chiarire eventuali dubbi ai cittadini e per una maggiore trasparenza”.