Completare le casse di espansione di Tebano e Cuffiano e garantire la sicurezza idraulica del territorio del Senio, in provincia di Ravenna.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Marco Mastacchi (Rete civica) che ricorda come “queste casse di espansione, progettate da oltre vent’anni e con lavori avviati nel 2012, a distanza di più di dieci anni non sono ancora operative e mentre gli oltre 25 ettari destinati alle casse sono rimasti inutilizzati”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla giunta i motivi dei ritardi e quali interventi immediati si intendono adottare per completarle e garantire la sicurezza idraulica del territorio, evitando ulteriori danni alle aziende agricole, che dopo aver investito risorse proprie per ripristinare i rilevati, a seguito dell’allerta rossa, è stata nuovamente colpita anche dagli allagamenti del 25 dicembre 2025″.