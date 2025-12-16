La Regione preveda risorse aggiuntive per risolvere le criticità viarie e di sicurezza causate dalle frane lungo via Alfredo Poggi, in località Sant’Alberto. E’ l’oggetto di un’interrogazione di Marco Mastacchi (Rete Civica) che chiede, inoltre, di fare il punto “sulle misure di monitoraggio e manutenzione pianificate per garantire la stabilità delle sponde nel medio-lungo periodo”.

“Il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale – ha precisato il consigliere – ha avviato interventi straordinari lungo il Canale di bonifica in Destra Reno con opere localizzate sul Canal Vela a Conselice e le località di Sant’Alberto e Mandriole. Nel tratto di Sant’Alberto e Mandriole sono stati completati i lavori di consolidamento delle sponde, attualmente in fase di collaudo, che hanno previsto: consolidamento strutturale dei rilevati arginali, sistemazione dei manufatti idraulici esistenti, escavazioni mirate, misure di controllo della stabilità delle sponde. Il tutto per un investimento di oltre 4 milioni di euro, cui si aggiungeranno ulteriori interventi di consolidamento su entrambe le sponde, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con fondi destinati al contrasto della subsidenza, con affidamento previsto nei prossimi mesi”.

“In corrispondenza del centro abitato di Sant’Alberto – ha aggiunto Mastacchi – non è stato effettuato alcun consolidamento. Sono stati posati massi solo all’inizio e alla fine del paese determinando fenomeni di frana che hanno reso necessaria la trasformazione di via Alfredo Poggi in senso unico, con evidenti disagi per la viabilità e rischi per la

sicurezza. La Regione Emilia-Romagna ha annunciato ulteriori investimenti ma non è chiaro se tali criticità locali siano comprese nella programmazione”.