“Intervenire affinchè il Comune di Ravenna si faccia carico del 30% dei costi rimanenti per l’allacciamento alla rete idrica delle case sparse, al fine di garantire l’accesso a un bene primario come l’acqua potabile a tutti i residenti alleviandoli da questo importante onere economico”.

A sollecitare l’esecutivo regionale in tal senso è Marco Mastacchi (Rete Civica), il quale con un’interrogazione sottolinea le problematiche e gli oneri derivanti dall’allacciamento delle case sparse alla rete idrica. “Una situazione particolarmente evidente -specifica il consigliere- tra San Pietro in Vincoli e Gambellara nel ravennate, così come nel bolognese, in particolare nella zona di Val di Zena a Pianoro e nei comuni di Monzuno e Grizzana”.

Ricordando come alla fine del 2023 nel ravennate i residenti si fossero visti recapitare un preventivo di 580mila euro per tale operazione di cui 40mila a carico di ogni abitazione, Mastacchi ricorda come Atersir (ente competente nella problematica dell’estensione della rete acquedottistica alle case sparse) nello scorso gennaio abbia provveduto ad aggiornare il proprio regolamento in materia per cui “se le amministrazioni comunali sul cui territorio insiste l’intervento richiesto decidano di coprire almeno il 10% dei relativi costi, sarà posto a carico della tariffa del SII il 70% dei costi complessivi d’intervento, invece del 50%”.

Dalla situazione descritta Marco Mastacchi fa discendere il proprio atto, sollecitando la giunta a intervenire sul Comune di Ravenna affinché “si faccia carico del 30% dei costi rimanenti per l’allacciamento, al fine di garantire l’accesso a un bene primario come l’acqua potabile a tutti i residenti”.