Si dimette dal consiglio comunale Massimo Zoli, esponente del gruppo Progetto Civico Faentino. Zoli era entrato in consiglio comunale, fra le forze di opposizione, nel 2020, con la lista civica Per Faenza, a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Cavina, a fianco di Lega, Fratelli d’Italia, Insieme per Cambiare, Rinnovare Faenza e Il Popolo della Famiglia.

Nel gennaio 2023, Zoli diede vita insieme ai consiglieri comunali di Insieme per Cambiare, Paolo Cavina e Massimiliano Penazzi, alla nuova forza politica Progetto Civico Faentino.

Alle ultime elezioni regionali, il consigliere si è candidato nella lista civica a sostegno di Elena Ugolini, senza però riuscire ad essere eletto nell’assemblea regionale di via Aldo Moro, a Bologna.