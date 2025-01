Massimo Vanicelli è stato rieletto Presidente della Sezione FIPSAS di Ravenna per il suo secondo mandato. Appassionato di pesca sportiva, da sempre giudice di gara e’ dal 1985 tesserato alla Federazione Italiana pesca sportiva e attivita’ subacquee. Questo e’ senz’altro un segno di continuità e di fiducia nei suoi confronti da parte dei membri della sezione. Con circa 1500 tesserati e 27 società affiliate, la sezione FIPSAS di Ravenna e’ piuttosto attiva e ben strutturata. Anche la gestione del lago Le Ghiarine di proprieta’ del Comune di Ravenna è un aspetto significativo, dopo un’ accurata ristrutturazione, e’ considerata un ottima struttura per le attività legate alla pesca sportiva e alle discipline acquatiche su tutto il territorio italiano e non solo. Ricordiamo il nostro evento “ Lo sport al servizio di tutte le abilita’” legato al mondo disabili in programma nel mese di maggio che quest’anno festeggia 20 anni!