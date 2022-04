Ottime notizie dal nuoto paralimpico. Il diciassettenne faentino Massimo Resta, che gareggia sotto le insegne del Dopolavoro Ferroviario Bologna, ha brillato ai Campionati Italiani Giovanili di nuoto, che si sono svolti a Monza alla presenza dei tecnici della Nazionale. Resta si è classificato secondo nei 100 metri farfalla in 1’19″16′”, suo record personale, mentre si è laureato Campione Italiano nei 50 metri stile libero con un ottimo 30″49′”, suo miglior tempo di sempre in vasca da 25 metri. Anche per effetto di questi risultati il campione faentino è stato convocato per i Campionati Giovanili Europei che si terranno dal 27 giugno all’1 luglio in Finlandia.