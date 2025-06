L’Assemblea dei Soci del CON.AMI, riunitasi oggi, ha approvato – su proposta del Presidente dell’Assemblea dei Soci e Sindaco di Imola Marco Panieri – la nomina del dott. Massimo Monti quale nuovo Amministratore Unico di Formula Imola S.p.A., la società che gestisce l’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola.

Massimo Monti è un manager di consolidata esperienza, con un profilo di alto livello riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Dal 2004 al 2024 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Alce Nero S.p.A., guidando l’azienda in un percorso di crescita straordinaria: da 5 a 80 milioni di euro di fatturato, con una presenza in oltre 40 Paesi e un portafoglio di circa 400 prodotti biologici. Parallelamente, ha diretto le joint venture Alce Nero Fresco e Alce Nero Freddo, nonché la realtà asiatica Alce Nero Asia Ltd, contribuendo alla diffusione internazionale del marchio. È stato anche Presidente e Amministratore Delegato di RAN S.r.l. e Direttore Generale di CONAPI, la più grande cooperativa europea di apicoltori.

Monti è attualmente Direttore dell’Area Agroalimentare della Comunità di San Patrignano e Presidente del Consorzio Il Biologico, che riunisce oltre 160 aziende leader del comparto. Ricopre anche incarichi nei consigli di amministrazione di realtà come Berberè S.r.l e Oicos Srl. Laureato con lode in Statistica Economica all’Università di Bologna, ha completato un percorso formativo solido e articolato, con tre master: in Direzione Aziendale (Prometheus), in Empowerment individuale e organizzativo e in Project Management nei servizi. Un percorso che testimonia un impegno costante nella crescita personale e nella costruzione di competenze strategiche, organizzative e manageriali di alto profilo.

L’incarico di Amministratore Unico avrà inizio il 1° luglio 2025 e terminerà con l’approvazione del bilancio consuntivo 2027, nella primavera 2028.

L’Assemblea ha confermato quanto già comunicato in data 28 maggio: l’obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la struttura aziendale e manageriale di Formula Imola, in coerenza con la crescita e la complessità raggiunte negli ultimi anni. Il riferimento per la direzione e l’attività sportiva dell’Autodromo continuerà a essere il Direttore Generale Pietro Benvenuti, con il quale ci sarà un grande gioco di squadra a servizio dell’impianto.

La scelta di passare a un’Amministrazione Unica rappresenta un cambiamento organizzativo importante, volto a snellire la governance e a renderla coerente con le esigenze di un contesto in continua evoluzione. In una fase in cui l’Autodromo e il sistema sportivo, economico e territoriale che vi ruota attorno stanno vivendo un’accelerazione senza precedenti – fatta di nuove sfide, opportunità e trasformazioni – era necessario dotare la società di una struttura decisionale agile, tempestiva e flessibile, capace di rispondere agli scenari attuali e futuri. Una semplificazione che va nella direzione di rafforzare l’efficacia dell’azione manageriale e valorizzare al meglio le professionalità già presenti.

Nel corso della seduta, l’Assemblea dei Soci del CON.AMI ha espresso, insieme al Sindaco Marco Panieri e al Presidente del CON.AMI Fabio Bacchilega, un sentito ringraziamento a Gian Carlo Minardi, Presidente uscente di Formula Imola S.p.A., al Consiglio di Amministrazione e a tutta la struttura, per il lavoro svolto dal 2020 ad oggi, confermando la piena fiducia nel percorso intrapreso.

Dichiarazione del Presidente dell’Assemblea soci del CON.AMI e Sindaco di Imola, Marco Panieri, e del Presidente del CON.AMI, Fabio Bacchilega:

“Con la nomina del dott. Massimo Monti si apre una nuova fase per l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Ringraziamo Gian Carlo Minardi e il Consiglio di Amministrazione uscente per l’importante lavoro svolto, durante il quale il circuito ha vissuto una stagione intensa, di rilancio e di forte riconoscibilità internazionale. Ora, con un profilo come Monti, che lavorerà in stretta sinergia e accordo con il Direttore Generale Pietro Benvenuti, a cui estendiamo i ringraziamenti e la stima per il percorso che stiamo condividendo, vogliamo proseguire su questa linea e rafforzare ulteriormente la struttura manageriale, puntando su una governance snella e capace di affrontare con visione le sfide di un impianto in crescita, in trasformazione e sempre più strategico per il territorio, per la Motor Valley e per la promozione del Made in Italy nel mondo. Gli investimenti e il rilancio della struttura stanno proseguendo, continuando ad attrarre nuove eventi e potenzialità, a cominciare dalla Music Park Arena dal 2026 e resa nota proprio in questi giorni. Siamo consapevoli delle responsabilità e delle aspettative presenti su questo passaggio e la scelta fatta risponde esattamente ad una visione di lungo periodo che possa dare e mantenere al circuito quel protagonismo che merita.”

Dichiarazione del Direttore Generale di Formula Imola S.p.A., Pietro Benvenuti:

“A nome mio e di tutto lo staff di Formula Imola desidero rivolgere un caloroso benvenuto al dott. Massimo Monti, la cui nomina alla guida della nostra società rappresenta un importante segnale di rinnovamento. La sua solida esperienza professionale sarà una preziosa risorsa per affrontare con competenza e visione strategica i prossimi anni. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ha vissuto negli ultimi anni un periodo di grande rilancio e sviluppo, e ci impegneremo sempre più a proseguire, rafforzando ulteriormente il legame con la città, le istituzioni per raggiungere obiettivi sempre più sfidanti. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Presidente uscente Gian Carlo Minardi e all’intero Consiglio di Amministrazione per il supporto ed il lavoro svolto con grande passione, serietà e senso di responsabilità, di questi ultimi anni. La loro guida ha accompagnato un percorso di crescita importante per Formula Imola, contribuendo a rafforzare il prestigio, dell’Autodromo a livello nazionale ed internazionale.”

Dichiarazione di Massimo Monti, designato Amministratore Unico di Formula Imola S.p.A.: “Questo incarico è per me motivo di grandissimo onore. Ringrazio sentitamente CON.AMI, il nostro Sindaco Marco Panieri che ne presiede l’Assemblea, il Presidente Fabio Bacchilega, i membri del CdA e tutti i Sindaci che nella riunione di oggi hanno approvato la mia nomina. Assieme alla indubbia soddisfazione ed alle sensazioni forti e positive che oggi porto con me, c’è anche l’altrettanto forte e chiara consapevolezza delle grandi responsabilità che questo incarico porta con sé. Formula Imola S.p.A. e l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” – oltre che per la rilevanza in termini di identità, di visibilità nazionale ed internazionale, di volano economico per la nostra città, per la nostra Regione e per l’Italia tutta – sono parte integrante – emotivamente ed intimamente – della storia di Imola e degli imolesi. Ben conscio quindi della importanza di Formula Imola S.p.A. e di ciò che rappresenta, ce la metterò tutta. Di certo parto con la consapevolezza, con il conforto e anche con il piacere di poter contare su di un Manager di grandissima esperienza e di altissimo livello quale il Direttore Generale Pietro Benvenuti indiscutibilmente è, con una Squadra di Persone preparate e motivate, con un Proprietà solida, energica e – cosa tutt’altro che scontata – fatta di Persone mosse da una Visione forte e determinata che al suo centro mette, con grande chiarezza e senza compromessi, l’interesse di una intera collettività.”