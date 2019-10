Via dei Platani, scorrendo parallelamente a viale Italia, asse di attraversamento di Marina Romea, dalle vicinanze della rotonda delle Dune Marine fin quasi all’uscita dal paese verso Casalborsetti, è una delle strade “strategiche” della località. Di tutta la malmessa viabilità di questo centro balneare, altrimenti prestigioso, è tuttavia una delle arterie più dissestate. Tra le tante segnalazioni che cittadini ivi residenti trasmettono a Lista per Ravenna per chiedere che l’amministrazione comunale si faccia finalmente carico di ripristinare decorosamente la pavimentazione delle strade e dei marciapiedi più devastati, abbiamo anche ricevuto copia di un esposto, rivolto al sindaco il 30 luglio scorso e firmato da sette persone che dimorano in una parte di via Platani stessa, del quale riportiamo esattamente il testo, omettendone soltanto i due nomi citati e i saluti.

“Con la presente, Vi segnaliamo le precarie condizioni in cui versano i marciapiedi di tante strade di Marina Romea. In particolare si chiede di sistemare e rendere percorribile il tratto di marciapiede compreso tra il civico 69 e l’83 di via dei Platani. Attualmente le condizioni sono di profondo dissesto e costituiscono un pericolo per chi osa transitarvi. Si fa notare che due firmatari della presente istanza ovvero i sig. C.L. e F.M., hanno rispettivamente la qualifica di cieco assoluto e di ipovedente”.

Lista per Ravenna ha più volte incalzato l’amministrazione comunale ad intervenire seriamente per restaurare le condizioni di sicurezza e praticabilità della mobilità stradale (via dei Platani compresa) di Marina Romea, località che potrebbe essere la perla del litorale ravennate, avendone molte potenzialità ambientali e naturalistiche. Abbiamo conoscenza che alcuni interventi in proposito sono in fase di definizione.

Siamo dunque a chiedere quali situazioni ne siano oggetto, raccomandando di non trascurare il caso in questione, stante il particolare disagio, anche solo per poter entrare ed uscire di casa, che subiscono i due concittadini di cui sopra gravemente manchevoli della vista.

Di qui l’interrogazione al sindaco che il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi ha rivolto al sindaco su mia proposta.