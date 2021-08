Questa notte verso le 24 nei pressi del bar Lucia di Massalombarda una discussione fra due uomini, un Italiano ed un albanese è finita in tragedia con due colpi di pistola che hanno ferito gravemente l’uomo Albanese trasportato in gravi condizioni al Bufalini di Cesena. Intervenuti sul posto i Carabinieri per le indagini.