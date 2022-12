L’evento consiste in un workshop per adulti in cui i maestri della scuola ‘Arte e Mestieri U.Folli’ aiuteranno i partecipanti a realizzare un’ elegante biglietto di auguri all’acquerello. Si svolgerà sabato 17 dicembre alle ore 16.30, presso il centro Giovani Jyl, in viale Zaganelli,1.

La scuola ‘Arte e Mestieri U.Folli’ è divenuta un centro di riferimento per tutti coloro, massesi e non, che vogliono imparare a conoscere l’arte o farne un mestiere. L’intento principale della scuola, rimasto vivo ancora oggi, è quello di destare nei cittadini curiosità ed interesse per la conoscenza dell’arte, in modo da incentivare le capacità creative ed inventive di ciascun partecipante.

L’accesso gratuito è garantito solo su prenotazione, tramite indirizzo email o telefonicamente ai seguenti contatti: 0545 985814/32 e cultura@comune.massalombarda.ra.it.