In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, il Comune di Massa Lombarda propone un cartellone unico e articolato di eventi che, a partire dal 31 marzo e fino al 21 maggio, coinvolgerà la cittadinanza con incontri, spettacoli, mostre, biciclettate, installazioni, letture e celebrazioni ufficiali.

«L’ottantesimo Anniversario della Liberazione dal nazifascismo è una data cruciale per la nostra comunità – dichiara il Sindaco Stefano Sangiorgi – ed invito tutta la cittadinanza a partecipare. Un profondo ringraziamento all’Anpi per aver preparato un programma ricco di eventi, con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle scuole. È fondamentale educare le nuove generazioni ai valori della Resistenza, della libertà e della democrazia, tramandando la memoria di chi si è sacrificato per la nostra libertà. Attraverso iniziative dedicate, vogliamo che i nostri giovani comprendano il significato profondo della Liberazione e ne diventino custodi attivi per far sì che non si ripetano più certe dinamiche in futuro.»

Il programma si apre lunedì 31 marzo, alle ore 20.45, con l’intervento del giornalista Carlo Verdelli dal titolo “Il diritto di essere informati: in Italia è rispettato?”, presso la Sala Zaccaria Facchini.

Sabato 12 aprile, alle ore 10, apertura della mostra “Il volto della guerra. Massa Lombarda sotto le bombe 1944/1945” presso la Sala del Carmine. La mostra, a cura di ANPI, sarà visitabile fino al 25 aprile.

Domenica 13 aprile, alle ore 12.30, Anniversario della Liberazione di Massa Lombarda dal Nazifascismo , si terrà alle ore 12,30 il Pranzo della Liberazione presso il Club 91 di Via Borgo Pescatori, 1. L’utile contribuirà a finanziare i progetti dell’IC Francesco d’Este svolti in collaborazione con l’ANPI sez. “Giuseppe Baffè” di Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.

Venerdì 18 aprile, ore 21, alla Sala del Carmine, presentazione del libro “Fratelli nella notte” di Cristiano Cavina, con l’autore e il sassofonista Daniele Faziani.

Dal 18 aprile al 16 maggio, presso il Centro Culturale Venturini, sarà visitabile la mostra “L’arte di tessere diritti e doveri di cittadinanza. La Costituzione” a cura degli studenti dell’I.C. Francesco D’Este. L’inaugurazione è prevista per giovedì 24 aprile alle ore 10.

Sempre giovedì 24 aprile, alle 20.45, al Centro Culturale Venturini, presentazione del libro “Batteria, Fuoco!” di Johann Golda, con il Sindaco in dialogo con Giuseppe Masetti dell’Istituto Storico della Resistenza.

Il 25 aprile, giornata centrale delle celebrazioni, prevede: deposizione delle corone commemorative, Santa Messa alle 9.15, corteo da Piazza Matteotti a Piazza Umberto Ricci, saluti istituzionali, interventi ANPI e la presentazione del progetto “Insieme in libertà” da parte delle classi quinte della scuola primaria. Alle 14.45 partirà da Piazza Umberto Ricci la biciclettata “In bici nella memoria”, a cura di ANPI.

Giovedì 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori, la giornata si aprirà alle ore 10.30 in Piazza Matteotti con il comizio promosso da CGIL e CIA, accompagnato dalla tradizionale distribuzione del garofano rosso, simbolo della ricorrenza. Nel pomeriggio, alle ore 14.45, sempre da Piazza Matteotti, prenderà il via la Pedalata del Primo Maggio, un momento di condivisione e partecipazione organizzato congiuntamente dal Comune di Massa Lombarda, CGIL, CIA, Pro Loco e Comitato Soci di Coop Alleanza 3.0, con arrivo previsto al Parco Piave.

«Nel solco dei valori che ispirano il nostro 25 aprile – aggiunge il Sindaco – abbiamo voluto che anche il Primo Maggio, Festa del Lavoro e dei diritti, trovasse spazio in questo grande contenitore di iniziative. In un’epoca di crisi e fragilità sociale, è fondamentale promuovere il valore del lavoro come diritto e fondamento della dignità umana, unito alla memoria e alla partecipazione attiva.»

Venerdì 16 maggio, alle ore 21 alla Sala del Carmine, serata musicale con il coro Ettore e Antonio Ricci dal titolo “Fiorisce la libertà”.

Domenica 18 maggio, ANPI organizza una Gita a Sant’Anna di Stazzema, luogo simbolo delle stragi nazifasciste, con visita al Monumento Ossario e al Museo storico della Resistenza.

Mercoledì 21 maggio, alle ore 21, presso la Sala Zaccaria Facchini, si terrà la presentazione del libro “Palestina nonostante” di Emanuela Crosetti, con l’autrice in dialogo con l’Assessora alla Cultura Laura Guardigli.

Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Massa Lombarda e sarà affisso in città attraverso manifesti e materiali informativi. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa: una comunità che ricorda è una comunità che costruisce il futuro con consapevolezza, nel segno della democrazia, della pace e della solidarietà.