Anche il Comune di Massa Lombarda approva la proposta lanciata dall’Associazione Cor et Amor e dal Movimento MezzoPieno di istituire l’assessorato alla gentilezza.

La scelta di aderire a questo invito, secondo il Sindaco Daniele Bassi, dovrebbe servire, simbolicamente, a cercare di contrastare quel sentimento di odio e intolleranza che serpeggierebbero nel nostro Paese.

“L’assessorato ha sicuramente dei meritevoli valori che promuovono la crescita sociale e il miglioramento dei rapporti all’interno delle comunità, ma la domanda nasce spontanea: concretamente, quali sono i progetti che si metteranno in azione? E, soprattutto, se ci sono i progetti, chi riguarderanno e con quale scadenza saranno proposti?” È quello che si chiede il capogruppo Lega a Massa Lombarda Maria Elena Morra, che continua “questi sentimenti di odio e intolleranza, ipotizzati dal sindaco, secondo noi, non sono così palpabili in paese dove invece sono più evidenti i sentimenti di disagio, malessere e insicurezza.

La cittadinanza è stanca di belle parole e di slogan da campagna elettorale.” Ricorda Morra al sindaco Bassi “Le concrete esigenze di Massa Lombarda sono ben altre. Esempio l’unica casa della salute esistente, funziona a singhiozzo e che i cittadini assai spesso sono “gentilmente” costretti ad andare fuori paese per essere assistiti.”