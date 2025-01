Il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi esprime la propria gratitudine alle Forze dell’Ordine per la triplice operazione di arresto apparsa sulla stampa locale nei giorni scorsi.

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e il mio plauso alle Forze dell’Ordine per la brillante operazione che ha portato all’arresto di tre individui coinvolti in attività criminali.

Questo successo dimostra l’impegno costante e la professionalità delle donne e degli uomini che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza della nostra comunità. L’operazione testimonia la capacità delle forze dell’ordine di intervenire con tempestività ed efficacia per contrastare la criminalità e tutelare i cittadini.

A nome dell’intera comunità di Massa Lombarda, ringrazio le forze dell’ordine per il loro prezioso servizio e per il loro contributo nel rendere la nostra città un luogo più sicuro.

Ci tengo a precisare che stiamo lavorando a 360° con tutti gli attori interessati per rendere la nostra città sempre meno attrattiva per tutti coloro che intendono delinquere. Stiamo facendo un serio ragionamento sul nostro patrimonio di case popolari, controlli incrociati tra uffici preposti, Forze dell’Ordine e Polizia Locale sul tema residenze e ospitalità. L’invito a tutte le cittadine e cittadini è quello di denunciare prontamente e renderci tutti partecipi del welfare sano della nostra città.”