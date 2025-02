A seguito del grande successo riscontrato dalla stagione estiva dell’Arena in Massa, che ha visto un aumento di pubblico di più di duecento persone rispetto alla precedente edizione, il Comune di Massa Lombarda ha esteso l’offerta cinematografica anche nella stagione invernale.

In risposta a questa entusiastica partecipazione, il Comune ha deciso di ampliare la proposta culturale con la proiezione di quattro film durante alcune domeniche della stagione invernale presso la Sala del Carmine.

I film proiettati – “Volare”, “Inside Out 2”, “IF – Gli amici immaginari” e “Zamora” – hanno riscosso un notevole successo di pubblico, coinvolgendo tutte le fasce d’età e ricevendo apprezzamenti per la varietà e qualità della selezione.