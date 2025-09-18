Nuovo episodio di microcriminalità a Massa Lombarda, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo hanno arrestato un uomo di 52 anni, accusato di furto di generi alimentari in un supermercato.

I fatti si sono verificati nella serata di ieri: una pattuglia in servizio di controllo nelle zone periferiche ha notato una discussione animata tra gli addetti alla vigilanza di un centro commerciale e un uomo in bicicletta. Alla vista dei militari, quest’ultimo ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Il controllo ha confermato i sospetti: nello zaino del 52enne sono stati trovati diversi prodotti alimentari dei quali non sapeva giustificare la provenienza. Un rapido riscontro ha permesso di accertare che si trattava di merce rubata poco prima nel supermercato. La refurtiva è stata subito restituita al titolare.

Il 52enne, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti giudiziari, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Lugo. Questa mattina è comparso davanti al giudice di Ravenna che, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri di Massa Lombarda.