L’Amministrazione comunale di Massa Lombarda ha disposto la revoca della licenza per un pubblico esercizio del centro cittadino, già oggetto in passato di ripetuti provvedimenti di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Il provvedimento, formalizzato dal SUAP dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e notificato all’azienda titolare in data 22 dicembre, rappresenta un atto amministrativo significativo e non scontato, assunto direttamente dal Comune a tutela della sicurezza, della legalità e della convivenza civile.

“Siamo pienamente consapevoli – dichiara il sindaco Stefano Sangiorgi – che un provvedimento di questo tipo, se adottato da altre autorità competenti, sarebbe stato più forte e meno esposto. Ma riteniamo che il Comune non possa voltarsi dall’altra parte quando si tratta di dare un segnale chiaro ai cittadini e, soprattutto, a quei commercianti che ogni giorno lavorano onestamente, rispettando le regole e investendo il proprio futuro nella nostra comunità”.

La revoca della licenza segue una lunga serie di criticità già rilevate e affrontate nel tempo, culminate in una decisione che l’Amministrazione definisce “doverosa e coerente” rispetto agli impegni assunti sul fronte della sicurezza urbana e della legalità.

Il provvedimento sarà notificato anche di persona dalla Polizia Locale. In caso di mancato rispetto, sono previste ulteriori sanzioni, anche di natura penale. Le autorità di pubblica sicurezza sono state informate e hanno garantito il proprio supporto qualora si rendesse necessario.

“Questo – conclude Sangiorgi – non è un atto contro qualcuno, ma a favore della comunità. Chiediamo responsabilità, rispetto delle regole e collaborazione. La legalità è un valore concreto, che si difende anche con scelte difficili”.