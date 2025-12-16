Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 12.30, presso la sede della Bocciofila di Massa Lombarda, in via Dini e Salvalai 34/F, si terrà il Pranzo di Natale Solidale, un’iniziativa rivolta alle persone indigenti del territorio, promossa dal Cav. Bruno Frignani, in collaborazione con Caritas Massa Lombarda e con il Comune di Massa Lombarda.

Dopo due edizioni svoltesi a Lugo, il pranzo solidale approda quest’anno a Massa Lombarda grazie a una storia significativa di rinascita e inclusione, che rappresenta il vero cuore dell’iniziativa.

L’idea nasce infatti da una donna, ospite del pranzo solidale nel 2023, che oggi sta superando una fase difficile della propria vita grazie al lavoro. Residente a Massa Lombarda, la ragazza si è rivolta direttamente al Cav. Bruno Frignani chiedendo che l’edizione 2025 fosse dedicata alle persone in difficoltà della sua città.

Una richiesta accolta con convinzione, che ha trasformato un gesto di solidarietà in un passaggio di testimone simbolico: da chi ha ricevuto aiuto a chi oggi contribuisce a generarlo per altri.

“Il Natale è il momento in cui una comunità misura davvero la propria capacità di essere vicina a chi è in difficoltà”, dichiara il sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi.

“Questa iniziativa dimostra che la solidarietà non è mai a senso unico. È un gesto semplice ma dal valore profondo: stare insieme, condividere un pasto e far sentire ogni persona parte della nostra città”.

Il Pranzo di Natale Solidale 2025 coinvolgerà oltre 116 persone, individuate attraverso i Servizi sociali del Comune.

Per 10 persone, impossibilitate a partecipare fisicamente al pranzo, è prevista la consegna del pasto a domicilio, affinché nessuno resti escluso da questo momento di condivisione.

“Dalla segnalazione dei casi più fragili fino alla consegna a domicilio, l’obiettivo è garantire dignità, rispetto e presenza concreta. Questa iniziativa racconta bene cosa significa lavorare in rete per il bene delle persone”, sottolinea l’assessora alle Politiche sociali e abitative, Rosanna Massabeti. “È un’iniziativa che restituisce dignità, calore umano e senso di appartenenza, e che testimonia l’attenzione costante dell’amministrazione verso le fragilità sociali”.

Fondamentale il contributo delle numerose aziende e realtà del territorio che hanno scelto di sostenere l’evento con donazioni e forniture, rendendo possibile l’organizzazione del pranzo e confermando un forte legame tra tessuto economico e responsabilità sociale.

Il Pranzo di Natale Solidale si inserisce in un più ampio percorso di iniziative natalizie promosse dal Comune di Massa Lombarda, con l’obiettivo di coniugare festa, partecipazione e inclusione.

Informazioni utili:

Data: sabato 20 dicembre 2025

Orario: ore 12.30

Luogo: Sede della Bocciofila – via Dini e Salvalai 34/F, Massa Lombarda (RA)