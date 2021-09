Il comune di Massa Lombarda, nell’ambito del progetto Wi-FI4EU, ha recentemente inaugurato una nuova rete Wi-Fi gratuita ad alta velocità. La nuova rete più avanzata è fruibile presso il “Museo della Frutticoltura A.Bonvicini” in via Amendola 40, lo “Stadio Comunale Dini-Salvai, circolo tennis” in via Fornace di Sopra 1 ed il “Centro sportivo F.Mambelli di Fruges, oltre al potenziamento della copertura della rete al parco giochi Millepiedi di via 25 aprile.

Il potenziamento tramite la rete Wi-Fi4EU è frutto di un bando indetto dall’UE nel 2019 in occasione del “ClickDay” e che ha premiato il Comune di Massa Lombarda con un voucher di 15mila euro per l’estensione della rete internet nei luoghi di aggregazione pubblica.

” In questi anni il nostro comune ha visto crescere esponenzialmente la possibilità di connettersi in maniera totalmente gratuita attraverso l’alta velocità.- dichiara l’assessore all’informatizzazione Stefano Sangiorgi – Agli edifici pubblici e ai parchi già interamente coperti dalla rete EmiliaRomagnaWifi, si aggiungono entrambi gli stadi, la zona tennis, il museo della frutticoltura ed un potenziamento nel parco giochi Millepiedi, tramite l’installazione di altri 11 punti della rete “Wifi4EU” frutto di una costante ricerca del Comune di bandi legati al tema smart. Questo impegno costante, riconosciutoci anche dalla Regione Emilia-Romagna in occasione della premiazione alle comunità più Smart ci appaga del nostro operato e stimola per ulteriori non così lontani traguardi.”