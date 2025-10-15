Giovedì 30 ottobre alle ore 17.00 la Scuola Comunale di Musica A. Ricci di Massa Lombarda apre le sue porte ai più piccoli con un open day dedicato ai bambini di 4, 5 e 6 anni, presso la sala Zaccaria Facchini di via Saffi 4.
Durante l’incontro, la docente Iris Baruzzi presenterà il corso di Musica per Bambini, guidando i piccoli partecipanti in un’esperienza ludico-musicale che permetterà loro di avvicinarsi in modo naturale e divertente ai principali elementi del linguaggio musicale: ritmo, melodia e armonia.
Il corso, pensato come percorso propedeutico, si terrà ogni giovedì pomeriggio alle ore 17.00 e rappresenta un’occasione preziosa per scoprire la musica attraverso il gioco e l’espressività corporea.
“Avvicinare i bambini alla musica fin da piccoli significa offrir loro un linguaggio universale, che educa all’ascolto, alla creatività e all’armonia interiore”, sottolinea l’assessora alla Cultura Laura Guardigli.
“La Scuola di Musica “Antonio Ricci” è un punto di riferimento importante per la nostra comunità: un luogo dove l’arte si intreccia con la crescita personale e il piacere di stare insieme”.
La partecipazione all’open day è gratuita e aperta a tutti.
Per informazioni e prenotazioni: 389 1954270 oppure scuoladimusicamassa@gmail.com