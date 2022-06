“Venerdì 24 giugno sarà l’ultima occasione per visitare la mostra INANI. I manufatti di Loris Zini e le immagini a cura del Circolo Fotografico Massese. Ringraziamo sentitamente Loris Zini per la concessione delle opere in mostra e gli autori delle immagini esposte Cristina Baroncini, Carla Bergami, Maurizio Callegati, Vittorio Corsini, Gisella Finotello, Patrizia Ghiradini, Daniela Zanotti, tutti soci del Circolo Fotografico Massese, un felice connubio che ha valorizzato ambedue le attività artistiche, quella scultorea e quella fotografica.

Infine un caloroso ringraziamento a tutti coloro che con la loro presenza hanno reso questa iniziativa inaspettatamente partecipata; l’afflusso di persone, tra amici, conoscenti, ma anche curiosi attirati dal passaparola, è stato davvero ininterrotto negli appuntamenti precedenti.

Aspettiamo pertanto, ancora una volta, chi desidera conoscere questo singolare artista massese: la mostra INANI. I manufatti di Loris Zini e le immagini a cura del Circolo Fotografico Massese, titolo che richiama i nani famosi da giardino, sarà aperta al pubblico per l’ultimo appuntamento venerdì 24 giugno dalle ore 20.30 alle ore 23.00, in occasione delle Feste Mercato 2022 di Massa Lombarda, presso la sede del circolo in via Aurelio Saffi n. 4.

Vi aspettiamo, non mancate!

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Massa Lombarda.”