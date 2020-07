Venerdì 17 luglio nuovo appuntamento con i mercatini della Festa Mercato di Massa Lombarda. Dalle 20 sarà possibile passeggiare tra i mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto.

Grazie a questi tradizionali appuntamenti estivi, quest’anno riadattati alle disposizioni contro il Covid-19, i cittadini potranno così continuare a vivere il paese in piena sicurezza, fare shopping e gustare un aperitivo o una cena nei locali massesi.

I mercatini della Festa Mercato sono in programma nei venerdì di luglio e agosto. L’iniziativa fa parte del calendario “Massa Estate 2020” ed è organizzata da InMassa, rete di imprese per Massa Lombarda, in collaborazione con Cia, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Camera di commercio, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.