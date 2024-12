Prosegue l’impegno dei volontari massesi per rendere sempre più puliti, gradevoli e decorosi gli spazi presenti in città. Il gruppo che prende di “V.E. Mo Que’ Volontari Ecologici” è passato da 4 a 27 unità in meno di 12 mesi.

Da inizio 2024 è attivo a Massa Lombarda un gruppo di cittadini volontari, che, spinti dal proprio senso civico, hanno deciso di contribuire al decoro urbano con interventi di raccolta rifiuti e pulizia di varie zone della città. Il gruppo, che ora conta 27 unità, è in costante crescita dato che meno di un anno fa era composto da solo 4 persone.

I rifiuti raccolti, in maniera quanto più possibile differenziata, vengono poi ritirati da Hera. Soltanto i mozziconi di sigaretta, altamente inquinanti, vengono accumulati per raggiungere il quantitativo minimo (100 kg) richiesto da un’azienda locale con l’obiettivo di ritirarli e riciclarli per produrre oggetti in cellulosa.

Attualmente di fronte al Municipio di Piazza Matteotti è stato installato un raccoglitore contenente parte dei mozziconi di sigaretta raccolti in questi mesi con il tentativo di stimolare alla riflessione di tutti i cittadini sul corretto smaltimento dei rifiuti sull’ educazione ambientale.