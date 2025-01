Dopo il successo del concerto con Fio Zanotti del 7 dicembre, il cantante Nearco torna a Massa Lombarda. Questa volta, assumerà le vesti di Dj per intrattenere i presenti in Piazza Matteotti a partire dalle ore 16 di venerdì 30 dicembre. A seguire gli allievi di Danza e Danza si esibiranno in uno spettacolo di Danza Classica e Hip Hop. Come ogni venerdì, non mancheranno i mercatini dell’artigianato artistico.

Giovanni Cristiani, in arte Nearco, è un cantante e autore, si esibisce non solo come “front man” della sua rock band ma anche in veste di deejay, vocalist, presentatore e speaker radiofonico-televisivo. Ha aperto i concerti di Zucchero e condiviso il palco con diversi artisti, tra cui in particolare, ricordiamo Ivana Spagna, Francesco Baccini, Pago, Andrea Mingardi, Fio Zanotti, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini ed Ermal Meta. Si esibisce nei locali anche con il “Dj Show”, spettacolo di musica dance-commerciale e reggaeton del momento, la disco anni 90 (Gabry Ponte, Gigi D’Agostino, Prezioso) e la disco Revival anni 70/80.

La giornata terminerà con gli auguri dell’Amministrazione Comunale e il vin brulè offerto dall’associazione Pro Loco per salutare l’anno.