Venerdì 17 dicembre alle 16.30, in via Vittorio Veneto, alla presenza del sindaco Daniele Bassi e di don Pietro Marchetti, parroco della parrocchia di San Paolo e San Giacomo di Massa Lombarda, sarà inaugurato il presepe realizzato dall’artista Renato Mancini ricavato da materiali di riciclo.

Ultimo appuntamento per i mercatini dell’artigianato artistico (dalle 16 alle 22) di Natale allestiti lungo corso Vittorio Veneto e in Piazza Matteotti. I mercatini sono organizzati dal forum delle Associazioni del Comune di Massa Lombarda con il patrocinio e la collaborazione del Comune.

Inoltre, sempre venerdì in Piazza Matteotti alle 17.30 ci sarà il concerto di Natale del Coro Ettore e Antonio Ricci. Il Coro venne costituito nell’anno 1929 dai fratelli Ettore ed Antonio Ricci di Massa Lombarda e con il passare degli anni hanno portato il proprio repertorio nei teatri di tutta Europa.

In aggiunta, dalle ore 16.30 presso la Sala ex Art Cafè, in via Saffi 6, si svolgeranno i laboratori “Crea e costruisci” per divertirsi con i mattoncini. Ai partecipanti sarà fornito un Kit per costruttore, al costo di € 5.

Infine, sotto l’albero di piazza Matteotti i sarà ancora disponibile, per i bambini, la cassetta per le letterine di Babbo Natale.

I laboratori di Natale sono a cura dell’Associazione New Generation Events con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Massa Lombarda.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione (Daniele: 3402320902; Giovanni: 3925194255) ed essere in possesso di Green Pass.