Tra sette giorni scatta la tradizionale Sagra delle sfogline di Massa Lombarda. Da giovedì 25 a mercoledì 31 agosto, il meglio della gastronomia locale va in scena a Massa Lombarda con la 35esima edizione della Sagra delle sfogline, in programma nell’area feste di via Rabin. La festa, dopo 2 anni di assenza, riparte con un calendario ricco di eventi sia gastronomici che musicali.

L’evento clou è in programma sabato 27 agosto alle 20.30 nell’area palco, dove si svolgerà la 35esima Gara delle sfogline. In prima serata la gara è riservata a uomini e donne non professionisti (con età inferiore a 30 anni per categoria giovani e oltre 30 anni per categoria amatori). In seconda serata saranno invece i professionisti a cimentarsi tra sfoglia e matterello. L’iscrizione alla sfida è gratuita e dovrà essere effettuata presso la festa entro le 20 nella serata della gara (per iscrizioni contattare il numero 335 6179299). La gara, ripresa anche da alcune emittenti televisive, sarà condotta da Mauro Marani con l’accompagnamento musicale di Augusto Maregatti.

Un’area piano bar sarà aperta tutte le sere per l’intrattenimento del pubblico, a partire dalle 21: ospiti Sabrina e Valerio (25 agosto), Lena e Luke (26 agosto), Gus e Bepis (27 agosto), Mago Matteo (28 agosto), Martina e Stefano (29 agosto), Elisa e Enrico (30 agosto) e Vittorio Bonetti per l’ultima serata del 31.

Attivo anche lo stand gastronomico dove tutte le sere si potranno gustare le rinomate tagliatelle, fatte rigorosamente a mano e condite al ragù, sarà attivo dalle 19 alle 22.30. È possibile prenotare un tavolo chiamando i numeri 335 7236903 (Antonio) o 334 8638659 (Sahara).

L’ingresso alla sagra è a offerta libera. La Sagra delle sfogline è organizzata dalla Pro Loco Massa Lombarda, con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda, della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Ravenna.