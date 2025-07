In segno di profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Edda Gaudenzi e Luca Cantagalli, deceduti in un incidente motociclistico lo scorso 21 luglio nei pressi di Cotignola, il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 26 luglio, giorno in cui si svolgeranno le esequie.

“Con questo gesto simbolico vogliamo stringerci come comunità attorno al dolore del figlio, dei familiari e delle tante persone che hanno voluto bene a Edda e Luca. La loro improvvisa scomparsa ha colpito profondamente tutta Massa Lombarda, che oggi si unisce nel ricordo e nel rispetto.” – dichiara il Sindaco Sangiorgi.

Durante la giornata di lutto cittadino, il Comune esporrà le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici. Gli esercizi commerciali sono invitati ad abbassare le serrande in concomitanza con le esequie, come segno tangibile di partecipazione al dolore collettivo. Tutti i cittadini e le cittadine sono inoltre invitati a unirsi, nel rispetto delle proprie sensibilità, a un momento di raccoglimento e riflessione condivisa.

I feretri di Edda e Luca partiranno sabato mattina alle ore 9:00 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo e raggiungeranno Massa Lombarda, dove si terrà una benedizione all’aperto davanti al Santuario della Madonna della Consolazione (via Cimitero). A seguire, è prevista la partenza per il crematorio di Faenza.

Edda e Luca, molto conosciuti e stimati a Massa Lombarda, hanno lasciato un segno profondo nella vita comunitaria, attraverso l’impegno nel sociale, nell’educazione, nel volontariato e nello sport. La città intera oggi si unisce nel lutto e nel ricordo.