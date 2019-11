Mercoledì 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Torre dell’Orologio di Massa Lombarda si è illuminata di blu.

La città di Massa Lombarda ha così raccolto l’invito di Unicef a illuminare di blu un monumento simbolico, per ricordare l’importanza di promuovere e tutelare i diritti di ogni bambina, bambino e adolescente, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e dei 30 anni dall’approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa “Go Blue” è promossa da Unicef col sostegno di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.