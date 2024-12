Stefano Sangiorgi e Laura Guardigli in qualità di Sindaco e Assessore all’inclusione del Comune di Massa Lombarda hanno incontrato nella sede dell’azienda Linea Alimentare Aresu, insieme alla referente di Demetra Donne in aiuto, la proprietà dell’azienda e parte dei dipendenti per complimentarsi dell’importante riconoscimento “Certificazione Parità di Genere” all’interno del posto di lavoro.

L’azienda di via Bagnarolo produce i grissini Fagolosi per la Grissin Bon e conta 30 dipendenti di cui gran parte donne. Fin dalla nascita nel 1974 la Linea Alimentare è particolarmente attenta alla tematica della parità di genere e sostiene attività benefiche-sociali del territorio massese.

La Certificazione Parità di Genere è un riconoscimento che viene assegnato alle aziende che adottano politiche e pratiche volte a promuovere la parità di genere in ambito lavorativo. La certificazione, che è volontaria, viene rilasciata da enti accreditati e si basa su un sistema di valutazione che prende in considerazione diversi fattori, tra cui: la rappresentanza delle donne nelle posizioni di vertice; le politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata; le politiche di prevenzione delle discriminazioni.

Il Sindaco Sangiorgi afferma: “Esprimo le più sincere congratulazioni da parte mia e dell’Amministrazione Comunale alla Linea Alimentare Aresu per il prestigioso riconoscimento ottenuto. Questo traguardo è il frutto di un impegno costante e concreto a favore della parità di genere nel mondo del lavoro. Come pochi ad avere la delega dell’inclusione nel nostro assessorato, siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio un’azienda che fa della parità di genere un valore fondante della propria attività. Mi auguro che questo esempio positivo ispirerà altre realtà imprenditoriali a seguire questa strada, oltre a lanciare un necessario segnale di rispetto nei confronti delle donne sia dentro che fuori il mondo del lavoro.”