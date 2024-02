Nella Scuola Media Salvo d’Acquisto di Massa Lombarda si è svolta un’interessante iniziativa sul tema della legalità. Più di 100 alunni, grazie alla collaborazione tra Amministrazione Comunale, Istituto Scolastico e Forze dell’Ordine, hanno avuto la possibilità di concludere il 2022 con quattro incontri sui comportamenti corretti da intraprendere fin dall’età adolescenziale.

Introdotte dal sindaco Daniele Bassi e dalla dirigente scolastica Giovanna Castaldi, le lezioni a cura del comandante della stazione dei Carabinieri di Massa Lombarda Alessandro Paparelli hanno costituito un “Contributo dell’Arma dei Carabinieri sulla legalità”. I quattro incontri si sono dimostrati molto efficaci, destando l’attenzione degli studenti, grazie ad esempi concreti su come comportarsi in vari contesti sociali per rispettare ed essere rispettati adeguatamente.

Inoltre la Polizia Locale, a cura del presidio di Massa Lombarda, effettua lezioni di educazione stradale, per rendere sempre più consapevoli e a loro agio in ogni contesto le nuove generazioni.

Per il sindaco Bassi: “si tratta di un vero e proprio investimento sul futuro civico della società nella quale viviamo. Infatti molti comportamenti che generano tensioni possono essere evitati con poche, semplici norme di civile convivenza”.