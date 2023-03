I ciclisti massesi da oggi possono contare su un nuovo servizio grazie alle due nuove colonnine per la carica delle biciclette elettriche. Le due strutture ben visibili, predisposte dall’Amministrazione comunale, sono situate nel Parco della Pace e in Piazza Martiri di Belfiore.

Oltre alle batterie per la ricarica delle bici elettriche (la colonnina è dotata di due prese Shuko) sarà possibile caricare cellulari e tablet in quanto vi sono anche due prese USB per cavetto.

Entrambe le colonnine hanno caratteristiche tecniche simili e sono personalizzate con lo stemma dell’Ente.

Le colonnine, installate da due aziende locali (G.E.F di Fusignano e Gamie di Lugo) con i fondi PNRR e grazie al progetto Bike to Work per favorire la transizione ecologica, hanno l’intento di favorire la mobilità dei trasporti sostenibili per preservare l’ambiente che ci circonda e per incentivare i cittadini al movimento fisico.

Stefano Sangiorgi, assessore con delega alla mobilità sostenibile dichiara: “Da sempre l’amministrazione comunale è attenta ai temi ambientali, a maggior ragione in questo momento storico la mobilità sostenibile diventa cerniera sempre più importante per quel salto di qualità nella transizione ecologica”.