Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione delle vasche di laminazione in via della Cooperazione, nella località Fruges, in adiacenza al campo sportivo e all’area di addestramento cani della Protezione Civile.

L’intervento, che ha preso avvio nei tempi programmati, rappresenta un primo passo importante verso il miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dell’abitato, con l’obiettivo di laminare i flussi di piena dello scolo San Giacomo e ridurre il rischio di allagamenti nelle aree urbane.

“Si tratta di un’opera che unisce sicurezza e riqualificazione urbana – sottolinea il sindaco Stefano Sangiorgi –. La gestione delle acque è una priorità per la tutela del nostro territorio e la realizzazione di queste vasche di laminazione risponde a un’esigenza concreta di prevenzione, in un contesto in cui gli eventi meteorologici intensi sono sempre più frequenti. Allo stesso tempo, il progetto consentirà di restituire ai cittadini un’area verde completamente rigenerata, sicura e fruibile.”

I lavori, affidati alla ditta Frantoio Fondovalle srl, sono finanziati con fondi PNRR per un importo complessivo di 176.643,81 euro.

Il progetto, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza sono a cura dell’ingegnere Stefano Melotti dello Studio IMS di Imola, con termine dei lavori previsto per il 15 aprile 2026.

Durante il periodo di cantiere non sono previsti disagi significativi, se non un temporaneo transito di autocarri destinati al trasporto dei materiali e alla rimozione della vegetazione.

L’area di addestramento cani della Protezione Civile sarà temporaneamente spostata e ricollocata al termine dei lavori.

Una volta completato l’intervento, il progetto prevede la piantumazione di nuovi alberi e l’installazione di attrezzature di gioco per ragazzi, trasformando l’intera zona in un parco pubblico accessibile e sicuro, a beneficio della comunità di Fruges e di tutta Massa Lombarda.

