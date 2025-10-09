La comunità di Massa Lombarda si è riunita oggi a Fruges per inaugurare il nuovo campo polisportivo della scuola primaria “Angiolo Torchi” e il rinnovato impianto di illuminazione del campo da calcio, realizzati grazie alla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, con il sostegno di Q8, il contributo straordinario dell’associazione I Ragazzi di Via Angiolina e la collaborazione del Comune di Massa Lombarda.

Alla cerimonia hanno partecipato il Commissario Straordinario per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Fabrizio Curcio, il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, il Sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi, la dirigente scolastica Giovanna Castaldi, insieme ai rappresentanti della Fondazione Francesca Rava, di Q8 e dell’associazione I Ragazzi di Via Angiolina, agli insegnanti e agli studenti della scuola, la Protezione Civile e gli Alpini.

L’intervento ha restituito alla frazione di Fruges due luoghi fondamentali di aggregazione, dopo che l’alluvione del maggio 2023 aveva gravemente danneggiato la scuola e le aree esterne, sommergendo aule, mensa e spazi sportivi.

Oggi, grazie alla rete di solidarietà nata durante l’emergenza, questi spazi tornano a essere luoghi di gioco, educazione e speranza.

“Dopo le difficoltà e le ferite lasciate dalle alluvioni del 2023 e del 2024 – ha dichiarato il sindaco Stefano Sangiorgi – oggi restituiamo alla comunità uno spazio rinnovato, simbolo di ripartenza e di fiducia. Lo sport è un terreno di crescita e di socialità: veder rinascere questi campi grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini è motivo di grande orgoglio per tutti noi.”

“Il mondo del volontariato rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro Paese e deve essere sempre valorizzato e coltivato,” ha dichiarato il Commissario Straordinario per la Ricostruzione in Emilia-Romagna, Fabrizio Curcio.

“La presenza oggi del Prefetto Ricciardi e del Sindaco Sangiorgi testimonia la forza dello Stato e delle comunità locali, insieme alle aziende e alle associazioni che fanno grande l’Italia. In questo progetto si ritrovano tutti gli elementi migliori del nostro sistema: la collaborazione tra istituzioni, fondazioni, imprese e cittadini per un bene comune.

La struttura commissariale continuerà a sostenere questo percorso, ma l’obiettivo è che siano i territori a riappropriarsi pienamente delle proprie capacità di reagire e di crescere. Ogni volta che restituiamo ai cittadini un luogo di incontro e di speranza, come questo, significa che siamo sulla buona strada verso la vera ripartenza della comunità”

“Non ero qui nei giorni dell’alluvione, ma so bene cosa è accaduto — lo so perché la Prefettura ha lavorato fianco a fianco con il territorio, lo so perché mio figlio, da Bologna, è venuto qui a spalare il fango, e lo so per ciò che mi avete raccontato e che ogni giorno continuate a dimostrarmi,” ha dichiarato il Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi.

“Da allora ho imparato che la ricostruzione non è solo materiale, ma soprattutto morale e collettiva: pubblico e privato, istituzioni e volontariato, fondazioni e forze dell’ordine si completano a vicenda, ciascuno con le proprie risorse e possibilità.

La Fondazione Francesca Rava, insieme a Q8 e al Comune di Massa Lombarda, ha rimesso al centro i bambini, che sono il nostro domani, e lo sport, che insegna il valore del gioco di squadra: passarsi la palla, aiutarsi, rialzarsi insieme.

Oggi celebriamo una delle tante cose belle che nascono da questa terra. È giusto ricordarlo e comunicarlo, perché è anche così che si costruisce fiducia, orgoglio e senso di comunità”

“Essere tornati qui, accanto ai bambini e alle famiglie di Fruges – ha spiegato Elisabetta Strada, responsabile progetti Italia della Fondazione Francesca Rava – significa per noi rinnovare la vicinanza profonda all’Emilia-Romagna, una terra che ha reagito con straordinaria forza e dignità. Grazie a Q8, al Comune e ai Ragazzi di Via Angiolina abbiamo restituito ai bambini un luogo dove crescere e guardare al futuro con serenità.

“L’inaugurazione di questo campo sportivo – ha dichiarato Fabio Curtacci, Direttore Rete e Marketing di Q8 – testimonia ancora una volta la nostra vicinanza alle comunità. Non vogliamo solo fornire energia per muoversi, ma sostenere ciò che rende vivo il territorio: la socialità, le relazioni, le opportunità di incontro e movimento.”

La giornata si è conclusa con la benedizione del campo da parte di don Alberto Baraccani, il taglio del nastro e un momento di festa con le famiglie.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Conserve Italia, che ha offerto la merenda per tutti i bambini, e alle imprese locali per il loro contributo.

L’intervento di Fruges rientra nel programma di riqualificazione post-alluvione promosso dalla Fondazione Francesca Rava in Emilia-Romagna, che ha già sostenuto scuole e comunità a Bagnacavallo, Lugo e Faenza, confermando il suo impegno a mettere i bambini al centro di ogni azione.