È stato inaugurato questa mattina, al centro della rotonda di via Repubblica, il monumento AVIS dedicato al valore del dono del sangue, un’opera simbolica che rappresenta due mani che accolgono una goccia di sangue: gesto semplice, essenziale, ma capace di richiamare il significato profondo della solidarietà e della cura verso gli altri.

La scultura è stata ufficialmente scoperta alle ore 11.30, nel rispetto delle tempistiche concordate con la Polizia Municipale, alla presenza delle autorità civili, religiose e associative. A svelare il monumento sono stati il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi, la presidente AVIS Massa Lombarda Carla Bianchi e il parroco don Fabio Gennai; la benedizione è stata impartita congiuntamente assieme a Padre Vasile, in un gesto di partecipazione e dialogo tra le diverse comunità religiose del territorio.

“Questo monumento – ha dichiarato il sindaco Stefano Sangiorgi – rappresenta un segno concreto e permanente del valore del dono, un messaggio quotidiano che parla a tutta la comunità. La solidarietà non è un concetto astratto, ma un impegno che si traduce in gesti semplici e fondamentali come la donazione di sangue, capace di salvare vite e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità.

Come in una squadra, – ha aggiunto Sangiorgi – tutti hanno svolto il proprio ruolo, portando un tassello fondamentale affinché questa scultura potesse diventare realtà. Un’opera che acquisisce un valore ancora più significativo sorgendo davanti a un luogo che per decenni è stato il cuore del paese, con la sua “Fabbrichina”. I più sentiti ringraziamenti vanno a Wasp, Vetreria Landi, S.I.VER Costruzioni, Luca Tarlazzi designer, Lidl Italia, B E B Lamiere, l’ingegner Maurizio Baroncini, Carrozzeria Fruges Color, la Protezione civile, la struttura tecnica del Comune e la Polizia Locale”

Soddisfazione anche da parte della presidente AVIS comunale Carla Bianchi: “Quest’opera è il risultato di un percorso iniziato anni fa, nato da un’idea condivisa e cresciuto grazie alla collaborazione di tante realtà. Le due mani che raccolgono la goccia di sangue raccontano perfettamente cosa significa essere donatori: esserci, in silenzio, per gli altri. È un monumento che parla ai cittadini di oggi e a quelli di domani”.

All’inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri i rappresentanti di AVIS provinciale, le forze dell’ordine, le associazioni di volontariato, delegazioni scolastiche e numerosi cittadini. Dopo la cerimonia in rotonda, i partecipanti si sono trasferiti presso la Sala consiliare, dove si sono svolti i saluti istituzionali e gli interventi del sindaco Stefano Sangiorgi, dalla presidente AVIS comunale Carla Bianchi, di Renzo Angeli per AVIS provinciale, di Massimo Moretti per WASP, oltre ai contributi di don Fabio Gennai, di padre Vasile per la comunità romena e di Mostafa Achouak in rappresentanza della comunità islamica.

L’opera nasce da un’idea maturata quasi cinque anni fa all’interno del Consiglio AVIS di Massa Lombarda e si è concretizzata grazie a un lavoro corale che ha unito competenze tecniche, sensibilità artistiche e sostegno istituzionale, con l’obiettivo comune di lasciare alla città un segno visibile e duraturo del valore del dono.

Hanno contribuito e sostenuto il progetto, a vario titolo:

WASP – Massa Lombarda (progettazione e realizzazione con stampa 3D)

Ing. Maurizio Baroncini (sicurezza e progettazione)

Tarlazzi Luca (modellazione 3D Luca Tarlazzi)

Carrozzeria Fruges Color (verniciatura)

Vetreria Landi (realizzazione supporto in vetro)

S.I.VER Costruzioni s.r.l. (sistemazione della rotonda e predisposizione dell’area)

B E B Lamiere (realizzazione targhe)

GVPC Massa Lombarda (stoccaggio della scultura)

LIDL Massa Lombarda (disponibilità per il posizionamento della targa)

Amministrazione Comunale di Massa Lombarda (supporto tecnico e operativo)

Protezione Civile di Massa Lombarda