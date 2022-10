Domenica 16 ottobre, i volontari di Protezione Civile invitano i cittadini a partecipare all’iniziativa nazionale “Io non Rischio” per sensibilizzare ed istruire i cittadini sul rischio sismico e di alluvione. Per quanto riguarda Massa Lombarda, l’appuntamento è in Piazza Matteotti dalle 9 alle 18.

Volontariato di Protezione Civile, Istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi “Io non rischio”, realizzati online e nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Saranno 600 le piazze italiane colorate dagli stand dei volontari di 800 associazioni nazionali e territoriali.

Migliaia di volontari appartenenti a 800 Organizzazioni, tra associazioni nazionali e territoriali, incontreranno i cittadini in oltre 600 comuni italiani.

“I nostri territori, seppur baciati molto spesso dalla fortuna per quanto riguarda eventi meteorologici, sappiamo essere a rischio soprattutto Idro – dichiarano il Sindaco Bassi e l’Assessore della Protezione Civile Sangiorgi -.

Anche quest’anno il nostro gruppo comunale di Protezione Civile sarà in piazza per l’intera giornata del 16 ottobre con lo scopo di diffondere la cultura della protezione civile e le buone pratiche da mettere in atto in caso di rischio Idro e non solo, con un ampio schieramento di mezzi in collaborazione con il coordinamento provinciale e l’unione dei comuni della bassa Romagna.

Ciò che rende ancora più speciale questa giornata e ci onora tantissimo è sapere che il nostro coordinatore Simone Pelliconi è uno dei due formatori provinciali abilitati per le campagne “Io non rischio” e uno dei pochi in Emilia-Romagna.

Non possiamo che rinnovare il nostro orgoglio e profondo ringraziamento per tutto quello che fanno durante l’anno.”

“Io non rischio” – Campagna nata nel 2011 per sensibilizzare inizialmente la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima, Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica, Regioni, Province Autonome e Comuni.