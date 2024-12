Da gennaio a giugno 2025, presso la scuola comunale d’Arte e Mestieri U. Folli, Centro Giovani JYL (primo piano) di Viale Zaganelli 1 si terrà “Scarabocchiamoci”, il laboratorio creativo per bambini. “Scarabocchiamoci” si aggiunge agli altri laboratori e corsi artistici organizzati dalla scuola U.Folli , i quali stanno riscuotendo successo tra la cittadinanza.

Il laboratorio è in programma tutti i sabati (a partire dal 8 gennaio) dalle 10,30 alle 12 ed è dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 5 anni che si divertiranno a manipolare creta, mosaico, disegno, pittura, tempera e cartapesta. Si richiede la presenza di un genitore al fianco di ogni bambino.

Il corso si articola in quattro moduli da cinque incontri ciascuno così calendarizzati: 1° modulo dal 11 gennaio al 15 febbraio 2025; 2° modulo dal 22 febbraio al 22 marzo 2025; 3° modulo dal 29 marzo al 3 maggio 2025; 4° modulo dal 10 maggio al 7 giugno 2025.

La quota di iscrizione e frequenza è di € 15 per ogni singolo modulo (5 incontri). In caso di frequenza contemporanea di uno o più fratelli, al secondo fratello verrà applicato il 50% dell’importo della retta di iscrizione, al terzo e successivi il 25%.

Il modulo di iscrizione sarà disponibile direttamente presso la Scuola d’Arte e Mestieri, nei giorni e orari di lezione, sul sito del comune di Massa Lombarda e in biblioteca.