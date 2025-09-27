La sera di mercoledì 1° ottobre 2025 il Palazzo del Municipio di Massa Lombarda si tingerà di rosa in occasione della Campagna Nastro Rosa AIRC 2025, l’iniziativa promossa da Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno.

Il tumore al seno colpisce oltre 55.000 donne ogni anno in Italia: grazie ai progressi scientifici la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l’88%, ma restano ancora forme aggressive che richiedono ulteriori sforzi di ricerca.

“Il Comune di Massa Lombarda aderisce con convinzione alla campagna AIRC sulla lotta contro il tumore al seno – dichiara l’assessora alla Gentilezza e al Welfare Rosanna Massabeti – e si fa portavoce dell’importanza di aderire alle campagne di screening per una diagnosi precoce e di promuovere corretti stili di vita salutari. Lo facciamo insieme ad AUSL Romagna e alle associazioni di volontariato che quotidianamente sostengono le donne nel difficile percorso della malattia”.

L’iniziativa si inserisce in una mobilitazione nazionale che vedrà illuminarsi di rosa centinaia di municipi e monumenti in tutta Italia, dal Duomo di Milano alla Mole Antonelliana di Torino, dall’Arco di Tito a Roma al Maschio Angioino di Napoli.

La Campagna Nastro Rosa AIRC 2025 ha anche lo scopo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca, attraverso la distribuzione delle spillette rosa disponibili nelle farmacie aderenti.

Con questo gesto simbolico, Massa Lombarda ribadisce il proprio impegno a favore della salute, della prevenzione e della solidarietà.