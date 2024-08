Uno “splendido oro”, ora Massa Lombarda “si prepara alla festa” per Sara Errani.

Così Stefano Sangiorgi, sindaco della cittadina ravennate in cui la campionessa del tennis è cresciuta, raggiunto telefonicamente dall’ANSA.

“Oggi per scaramanzia, e come richiesto dalla famiglia e dal circolo del tennis, il circolo stesso è rimasto chiuso”, dice il sindaco che era incollato alla tv come tanti concittadini, “anche se avevamo ricevuto tantissime richieste di organizzare un maxischermo” per assistere alla finale del doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi. La vittoria, insieme a Jasmine Paolini contro le russe Andreeva-Shnaider, è stata accolta con un boato in Paese. “Sara è il nostro orgoglio più grande – dice il sindaco – Ora capiremo quando tornerà con la famiglia e quando organizzare una grande festa”.

Fonte: ANSA