Il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi ha presenziato alla quarantunesima assemblea nazionale ANCI svoltasi a Torino. Alla tre giorni hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, 54 sindaci provenienti da tutta Italia e dodici ministri intervenuti nelle diverse sessioni della plenaria.

Il primo cittadino massese ha partecipato ad un tavolo sulla digitalizzazione e dematerializzazione documentale in cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricopre un ruolo chiave.

Ha inoltre ritirato un premio della Fondazione Sodalitas (Cresco Award) sulla sostenibilità ambientale legata al progetto #facciamoladifferenza. Iniziativa, che coinvolge tutte le 44 classi degli istituti massesi e nata per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto verso l’ambiente.

Il Sindaco Stefano Sangiorgi dichiara: “È stato un onore rappresentare Massa Lombarda alla quarantunesima Assemblea Nazionale ANCI, tenutasi a Torino, un evento di grande importanza che ha visto la partecipazione di oltre 16mila persone tra sindaci, amministratori e ospiti. Questa occasione ha ribadito il valore del confronto e della collaborazione tra le diverse realtà locali del nostro Paese.

In particolare, sono orgoglioso di aver partecipato al tavolo sulla digitalizzazione e dematerializzazione documentale, temi sui quali l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna è particolarmente virtuosa, dimostrando come le nostre comunità possano essere all’avanguardia in ambiti strategici per il futuro delle amministrazioni pubbliche.

Un momento di grande soddisfazione è stato il ritiro del Cresco Award, assegnato dalla Fondazione Sodalitas al progetto #facciamoladifferenza. Questo riconoscimento valorizza un’iniziativa che ci sta particolarmente a cuore. È una dimostrazione concreta di come l’impegno delle amministrazioni locali, unito al coinvolgimento delle nuove generazioni, possa contribuire a costruire un futuro più responsabile e attento al nostro pianeta. Continueremo a lavorare con determinazione per sviluppare progetti che rafforzino la nostra comunità e che rispondano alle sfide di oggi e di domani.”