In occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che ricorre il 1° febbraio, il Comune di Massa Lombarda aderisce all’iniziativa promossa da ANCI e dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), illuminando di blu il Municipio nella serata di domenica 1° febbraio.
La Giornata, istituita con la Legge 25 gennaio 2017 n. 9, ha l’obiettivo di ricordare tutte le vittime civili dei conflitti armati e di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’impatto devastante che le guerre continuano ad avere sulle popolazioni civili, spesso colpite in modo indiscriminato.
Anche quest’anno centinaia di Comuni in tutta Italia partecipano simbolicamente all’iniziativa, condividendo il messaggio “Stop alle bombe sui civili”, per ribadire la necessità del rispetto del diritto internazionale umanitario e delle convenzioni che tutelano le persone non coinvolte nei combattimenti.
L’illuminazione del Municipio vuole essere un segno concreto di vicinanza alle vittime innocenti dei conflitti in corso e un invito alla comunità a riflettere sull’urgenza di promuovere una cultura della pace, del dialogo e della risoluzione diplomatica delle controversie internazionali.