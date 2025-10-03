Si è svolta questa mattina, venerdì 3 ottobre, in piazza Matteotti a Massa Lombarda, la manifestazione promossa dal Comune per esprimere solidarietà a Gaza e al popolo palestinese.

Un’iniziativa semplice e partecipata, che ha visto la presenza delle istituzioni locali e di cittadini, raccolti intorno al messaggio di pace e vicinanza di tutta la comunità massese.

“Con questo gesto – ha dichiarato il sindaco Stefano Sangiorgi – abbiamo voluto ribadire che la nostra città non resta indifferente davanti al dramma che si sta consumando a Gaza. Allo stesso tempo, è stato un segnale contro le guerre che insanguinano il mondo – oggi ben 56 conflitti sono in corso – e contro tutte le forme di violenza, comprese quelle di genere. Massa Lombarda si unisce alla richiesta di cessare le violenze e di garantire i diritti fondamentali delle persone, riaffermando i valori della solidarietà e della pace”.

L’Amministrazione comunale continuerà a promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della convivenza civile.