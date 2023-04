Angelo Landini compie 102 anni. Si tratta della seconda persona “meno giovane” di Massa Lombarda ed è uno dei sette centenari che annovera la città. Dopo l’8 settembre 1943 non ha risposto alla chiamata della Repubblica di Salò, entrando in stretto contatto con il Comitato Nazionale di Liberazione.

In splendida forma, Angelo ama muoversi in totale autonomia, per brevi tratti, all’esterno della propria abitazione essendo dotato di un’invidiabile lucidità.

Da sempre cittadino massese, ha lavorato tutta la vita alle dipendenze dell’Eridania, nei vari zuccherifici dislocati nell’intero Paese. La sua mansione prevalente era elettricista, maestro d’opera.

Angelo è rimasto vedovo 10 anni fa della moglie Isaura ed ha due figlie, Liviana e Giuliana, che lo hanno festeggiato unitamente alla nipote Federica.

Tra gli altri ha ricevuto la visita del sindaco Daniele Bassi con cui si è intrattenuto in una piacevolissima chiacchierata e che gli ha donato una pergamena e un mazzo di fiori a nome dell’intera Amministrazione Comunale.